Контроверзниот Италијанец, Марио Балотели го подзаборавивме зашто одамна го немаше да направи некоја лудорија или глупост, па денеска се прослави откако го заменија во дресот на турска Адана Демирспор.

Балотели беше изваден од игра, тоа не му се допадна, збесна, па почна да се дере на клупата и да удира по пластиката, притоа го закачи и соиграчот кој седеше до него.

In other news, Mario Balotelli was so annoyed at being subbed for Adana Demirspor that he punched his teammate pic.twitter.com/eXtcc664U8

— Project Football (@ProjectFootbalI) August 28, 2021