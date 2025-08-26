 Skip to main content
26.08.2025
Вторник, 26 август 2025
Aнтони не се враќа во Јунајтед,останува во Бетис

Фудбал

26.08.2025

Шпанскиот прволигаш Бетис постигна напредок во разговорите со Манчестер Јунајтед и веќе обезбеди принципиелен договор за враќање во клубот на бразилскиот играч од средниот ред Антони, објави денеска лондонски „Телеграф“.


Шпанскиот клуб сака да потпише перманентен договор со 25-годишниот Бразилец, кој постигна девет голови додаде пет асистенции во 26 натпревари откако му се приклучи на Бетис во јануари.
Антони, исто така, беше клучен играч на Бетис на патот до финалето во Конференциската лига.
Бразилецот дојде во Јунајтед во август 2022 година од Ајакс во трансфер вреден 95 милиони евра.

