Откако светот го обиколија сликите од плоштадите во Лондон пред финалето на Европското првенство меѓу Англија и Италија, на социјалните мрежи се појавија нови видеа и слики кои го прикажуваат бесот на англиските навивачи.

Се очекува на трибините да има околу 60 илјади навивачи, но пред Вембли излегоа илјадници кои немаат билет. Тие одлучија да го искористат малиот број обезбедувачи и полициски сили на неколку контролни пунктови. Тие физички се судрија со нив во обид да влезат на стадионот, а некои успеаја и во тоа.

Англиските медиуми јавуваат дека тргнале дополнителни полицајци, кои биле испратени пред стадионот за да се смири ситуацијата.

We witnessed this and I stepped away just in time. If this is even crossing your mind, don’t. You don’t get far. Please don’t ruin it for everyone at Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb

— Michelle Owen (@MichelleOwen7) July 11, 2021