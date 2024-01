Нутса Бузаладзе ќе ја претставува Грузија на 68. издание на „Евровизија“ во Малме, Шведска.

Таа е позната по нејзиното учество на „Американски идол“ во 2023 година, каде заедно со Кајли Миног го изведоа хитот „Can’t get you out of my head“.

Изминативе години, Бузаладзе живеела и во Лос Анџелес и во Дубаи, но, Грузија ја нарекува дом.

Песната со која ќе ја претставува Грузија во мај, ќе може да се слушне во наредните недели.

