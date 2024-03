Една од најголемите вокални групи во светот Perpetuum Jazzile се подготвува повторно да ја воодушеви македонската публика како дел од својата голема европска турнеја.

Овој концерт е и можност да го претстават нивниот нов студиски албум наречен „Smells Like…“. Албумот е вистинско мало музичко ремек дело, со обработки на некои од најголемите светски хитови „We Will Rock You/Radio Ga Ga“, „Più Bella Cosa“, „Suspicious Minds“, Fix You, Man in the Mirror…

Со оглед на нивната долговечност и успех, Perpetuum Jazzile не е само вокален ансамбл, туку вистинска музичка институција. Минатата година прославија голем јубилеј – 40 години постоење, во кој беа опфатени 1000 настапи низ светот. Концертите на Perpetuum Jazzile носат позитивни пораки, промовираат теми на единство, радост и креативност.

Perpetuum Jazzile се состои од вокален (a capella) оркестар од 40 врвни пејачи кои овозможуваат несекојдневно искуство во живо – двочасовен, фасцинантен огномет од избрана музика, врвна изведба, страст и емоции. Нивните концерти се исткаени од светски хитови од различни жанрови, џез, поп, свинг, рок, боса нова, самба, госпел. Богатиот концертен репертоар на Perpetuum Jazzile вклучува уникатни вокални обработки на светски познати уметници како ABBA, Toto, Michael Jackson, The Queen, Daft Punk, David Guetta, Lady Gaga, Earth, Wind & Fire, Billy Joel, David Bowie, Joni Mitchell. , Џорџ Бенсон, Би Гис и други легенди, како и негови сопствени интерпретации и аранжмани на разни народни песни.

Нивната музика содржи и човечки битбокс – вокални перкусии што вклучува импресивен сет на тапани, звуци и ритми создадени само од устата. Покрај тоа, пејачите ги користат рацете, стапалата и другите делови од телото за да интерпретираат секакви звуци, како дожд, бури, слетување на авиони, потоци, извори, бранови и други природни феномени. Вокалниот оркестар пее на различни јазици: англиски, португалски, шпански, италијански, германски.

Perpetuum Jazzile е основана од уметничкиот директор Марко Тиран во 1983 година под името Gaudeamus. Тие подоцна го променија своето име во Perpetuum Jazzile. Денес, Perpetuum Jazzile е најпопуларниот вокален оркестар на YouTube, со над 90 милиони прегледи (Африка е лидер со над 22 милиони прегледи). Нивните музички видеа често се во топ 40 најпопуларни видеа на YouTube. Групата освои словенечко специјално достигнување, наградата Виктор во 2008 година, откако нивното видео за песната Африка од Тото стана вирално на YouTube.

