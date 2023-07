Камерите го снимија спорниот настан и сега е јасно чија верзија е вистинита.

Откако јавноста беше шокирана од веста дека обезбедувањето на НБА ѕвездата Виктор Вембењама наводно физички ја нападнал пејачката Бритни Спирс, затоа што „му го фатила за грб на кошаркарот“, денеска веќе се појавија докази кои фрлаат ново светло на инцидентот.

Сепак, снимката од инцидентот која се појави на социјалните мрежи покажува дека пејачката сепак не лажела. На видеото се гледа дека пејачката се обидела да го повика кошаркарот, трчала по него и само се обидувала да го допре. Во тој момент чуварот замавнал со раката и и удрил шлаканица на пејачката.

Пред да го објави видеото, пејачката на Инстаграм напиша дека е важно ѕвездите да ги почитуваат другите јавни личности и луѓе во јавноста и дека физичкото насилство не е решение, бидејќи во моментов има премногу.

На видеото се слуша како Бритни му приоѓа на Виктор одзади и му вели „господине, господине“, што ја потврдува нејзината приказна, а потоа се обидува да го допре по рамото.

Britney Spears getting struck in the face by Victor Wembanyama’s security guard after she tapped him in the shoulder.

