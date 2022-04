Калифорниските рокери Red Hot Chili Peppers преку твит ги повикаа светските лидери и луѓето ширум светот да ги поддржат бегалците.

Владимир Кличко му се заблагодари на американскиот рок бенд Red Hot Chili Peppers за нивната поддршка за украинските бегалци.

Во врска со нивната песна Can’t Stop, која ја користеше како влезна музика за дел од својата боксерска кариера, братот на градоначалникот на Киев Виталиј Кличко вели: Светот „Не може да престане“ да се грижи, сета поддршка е важна.

Thank you @ChiliPeppers for having my back throughout my boxing career and now supporting the Ukrainian refugees. The world “Can’t Stop” caring, all support matters. #StandUpForUkraine https://t.co/vFytOHVKg8

— Klitschko (@Klitschko) April 10, 2022