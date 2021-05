Италијанската група „Манескин“ која синоќа победи на Евровизија демантира дека нејзиниот пејач Дaмијанo Дејвид шмркал кокаин пред камерите.

Шведски новинар го праша Дамијано дали користел кокаин на Евровизија, по што групата се огласи на својот официјален профил на Инстаграм.

Maneskin were asked in press conference about the infamous sequence#Eurovision2021 #Escita pic.twitter.com/thqYVxPSh8

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 23, 2021