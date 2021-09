Легендарната шведска поп група ABBA се враќа за прв пат по четириесет години меѓу првите десет синглови во Велика Британија, со два нови наслови од нивниот нов албум Voyage (Патување).

I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down , се рангирани на шестото и седмото место на ранг -листата во Обединетото Кралство, според проценките објавени вчера врз основа на првите објави за продажба и стриминг. Официјалната листа ќе биде објавена во петок.

„Ако продолжи динамиката, овие наслови ќе бидат првите синглови на АББА меѓу првите десет во Обединетото Кралство од декември 1981 година“, посочува телото задолжено за класификација.

I Still Have Faith in You има подобра продажба, а Don’t Shut Me Down е најсимнуваната песна во Обединетото Кралство оваа недела, истакнува телото, додавајќи дека двата наслови се емитувани повеќе од 500.000 пати до денес . Двата нови синглови доаѓаат од Voyage, првиот студиски албум на ABBA по „The Visitors“ во 1981 година.

Враќањето е објавено во четвртокот во Лондон, исполнувајќи го ветувањето на АББА што неговите фанови го чекаа со години. Четворица членови на АББА – името на бендот е кратенка составена од иницијалите на нивните имиња – Ани -Фрид Лингштад (75), Агнета Фелцког (71), Бјоерн Улвеус (76) и Бени Андерсон (74), се распаднаа во 1982 година. View this post on Instagram A post shared by ABBA (@abba) Voyage, албум со десет наслови, вклучувајќи осум нови песни и две насловни – Just a Notion и Bumblebee – ќе биде промовиран на 5 -ти ноември. Бендот, познат по хитовите и костимите од 70-тите години, подготвува и виртуелен концерт што ќе се одржи во мај во сала со 3.000 места во Источен Лондон, специјално изграден за оваа пригода. На концертот од час и половина, нивните хитови ќе се отсвират и изведуваат со нивните подмладени холограми. Билетите за концерт ќе бидат пуштени во продажба од утре.

