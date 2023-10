Мадона (65) ја започна својата дванаесетта турнеја наречена „The Celebration“, со која има 78 закажани концерти низ светот. Таа ги одржа своите први концерти во лондонската О2 Арена, а фановите веќе го изразија своето незадоволство.

Публиката се налути откако Мадона ги скрати првите два концерта во Лондон. Пејачката го заврши својот настап во преполната арена во 23 часот, а со тоа ги „лиши“ фановите од четири песни кои требаше да бидат испеани.

По песната „Rain“, требаше да следат хитовите „Like A Virgin“, „Bitch I’m Madonna“, „Holiday“ и „Celebration“, но публиката не ги слушна. Огорчените фанови на Х го изразија своето незадоволство од однесувањето на Мадона, открија и како пејачката доцни на концертот кој требаше да започне во 21 часот.

– Извини Мадона, ти си кралица на попот и јас те сакам, но луѓето платија преку 1000 долари за да те видат, не може вака да завршиш. Само почни на време, твоите фанови го заслужуваат целото шоу – напиша еден од обожавателите.

It must be bc of the curfew, she ended 11pm exact

But tbh this is bad, I’m sorry Madonna you are the queen of pop and I love you

But people are paying over 1000,- to see you, you can’t end like this. Just start on time your fans deserve the full show https://t.co/rLm4GDUZ2j

— Δημήτρης (@akaDimie) October 15, 2023