Македонија и Андреа се најдоа во ТОП 3 листата на фаворити за Евросонг 2022 на анкетата на еден од најпознатите блогови за Eurovision Song Contest – Wiwibloggs!

12 February (9 acts)

Italy: Mahmood and Blanco “Brividi” 3,656 votes 31.54%

Spain: Chanel with “SloMo” 2,915 votes 25.14%

North Macedonia: Andrea “Circles” 1,195 votes 10.31%

Albania: Ronela Hajati “Sekret” 1,103 votes 9.51%

Czech Republic: We Are Domi “Lights Off” 890 votes 7.68%

Israel: Michael Ben David “I.M” 766 votes 6.61%

Ireland: Brooke “That’s Rich” 737 votes 6.36%

Moldova: Zdob si Zdub and Fratii Advahov “Trenuletul” 243 votes 2.10%

Bulgaria: Intelligent Music Project “Intention” 88 votes 0.76%

11,593 total votes

