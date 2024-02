Повеќе од 50 години откако британската група „Квин“ го објави својот прв албум „Queen“, членовите на бендот се пред договор за продажба на нивниот целосен музички каталог. Адвокатите на членовите на поп-рок составот – Брајан Меј, Роџер Тејлор, Џон Дикон и фондацијата на покојниот Фреди Меркјури преговараат да му го продадат своето музичко наследство на засега сè уште непознат купувач, за 1,2 милијарди долари.

Пакетот ги вклучува авторските права за снимената музика, издаваштвото, приходите од производи и лиценци поврзани со составот, како и од биографскиот филм за Меркјури и „Квин“ од 2018 година – „Боемска рапсодија“ итн.

Kаталогот, ги вклучува хитовите „Bohemian Rhapsody“, „Crazy Little Thing Called Love”, „You’re My Best Friend”, „We Will Rock You”, „We Are the Champions”, „Another One Bites the Dust”, „Radio Ga-Ga”, „Somebody to Love” и многу други. На списокот има и 10 албуми во живо и два саундтрак-албуми – филмска музика за „Флеш Гордон“ и „Хајлендер“.

Во текот на 2018 година, продажбата на албумите на бендот се зголеми по објавувањето на филмот „Боемска рапсодија“, којшто заработи повеќе од 910 милиони долари ширум светот. Филмот освои и четири „Оскари“, два „Златни глобуси и две „БАФТА“ награди. Меј потоа навести дека е заинтересиран да работи и на продолжение на филмот.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.