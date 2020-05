Американскиот музичар Боб Дилан ќе издаде нов студиски албум, негов 39-ти по ред. „Rough and Rowdy Ways“ излегува на 19 јуни, соопшти Дилан на Твитер.

Според списанието „Ролинг стоун“, албумот ќе содржи 10 песни. Три од нив веќе беа претставени, а тоа се 17-минутната „Murder Most Foul“ – за убиството на Џон Кенеди, натаму – „I Contain Multitudes“ и „False Prophet“.

„Rough and Rowdy Ways“ ќе биде првиот авторски албум на Дилан по осумгодишна пауза, по „Tempest“ од 2012 година. Во меѓувреме, тој објави уште три албума – „Shadows in the Nigh“ (2015), „Fallen Angels“ (2016) и „Triplicate“ (2017), но тие се состојат од преработки на песни од други автори.

Со својата 50-годишна кариера, Боб Дилан се смета за една од највпечатливите фигури во рок-музиката. Според „Ролинг стоун“, тој е вториот најзначаен изведувач во историјата, по „Битлси”. Дилан во 2008 година ја доби Пулицеровата награда, а 2016 година и Нобеловата награда за литература – „за создавање трајни поетски обележја во големата американска музичка традиција“, како што истакнаа тогаш организаторите.

