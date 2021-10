И покрај издавањето на новиот албум и новата турнеја, од поп-групата „АББА“ објавија дека конечно се распуштаат.

Сепак, тоа ќе се случи по виртуелниот настап со свои т.н. „Аба-тари“ и другите планирани настапи.

Тоа е тоа! Ова второ распуштање е различно од она во 1982 година. Тогаш не реков дека „АББА“ никогаш повеќе нема да се повтори. Но, сега можам да ви кажам: Овој пат е дефинитивно крајот! – изјави за „Гардијан“ познатиот член на бендот Бени Андерсон (74).

Сепак, светот има уште што да очекува бидејќи нивниот нов албум со 10 песни, „Патување“ (Voyage), ќе биде објавен на 5 ноември, а во продажба се и билетите за турнејата со истото име, закажана за 2022 година.

Песната „Don’t Shut Me Down“ е веќе преслушана над 25 милиони пати на Спотифај, а „I Still Have Faith in You“ – повеќе од 15 милиони пати. Светските хитови, пак, како „Dancing Queen“, „Gimme!“ и „Mamma Mia“ сега имаат деветцифрен број на преслушувања на стрим-платформите.

