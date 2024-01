Тој бил нападнат од групи луѓе кои возеле мотори.

Околу 15 часот на раскрсницата на булеварот Холивуд и авенијата Хајленд била повикана полиција за дојава за тепачка.

Не е јасно што ја предизвикало пресметката меѓу Зиринг и мотоциклистите, но на видеото кое е објавено се гледа дека Зиринг турка еден од нив, кој е пред автомобилот на актерот, пред да започне општа тепачка.

Зиринг (59) потоа нападнал неколку мотоциклисти, кои избегале по булеварот Холивуд додека трчале по него.

Кога се префрлиле на другата страна, Зиринг почнал да се брани, додека тие го удирале, а актерот во еден момент успеал да побегне.

