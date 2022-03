Кралицата се приклучи на културниот бојкот на Русија со задржување на мечевите наменети за Москва. Кралската колекција се согласи да позајми три оружја од 17 век на музеите на Кремљ за изложба за двобој, според Гардијан. Алишер Усманов, рускиот олигарх, кој е санкциониран по војната во Украина, беше спонзор на настанот насловен Duel: from Trial by Combat to a Noble Crime.

Сепак, дозволата за употреба на мечевите на изложбата беше повлечена во средината на февруари.

Овој потег, во комбинација со другите европски институции кои се повлекоа од настанот, значеше дека неговото закажано отворање на 4 март е одложено, без одреден нов датум.

Одлуката да се одложи заемот од три меча од Кралската колекција на музеите на Кремљ во Москва беше донесена во средината на февруари, изјави портпаролот на колекцијата на кралицата за Гардијан.

Меѓу мечевите имало и еден за кој се верува дека му припаѓал на кралот Чарлс I.

Усманов, кој имаше неодамнешни врски со фудбалскиот клуб Евертон, а претходно и со Арсенал, и Игор Шувалов, поранешен руски вицепремиер, беа санкционирани од Обединетото Кралство претходно овој месец.

Според Форин офис, тие имаат богатство од 19 милијарди долари, но сега ќе им биде замрзнат целиот имот во Обединетото Кралство и ќе им биде забранет влезот во земјата.

Исто така, се создава нова „оперативна група олигарх“, со министри и службеници од четири владини оддели кои работат со Националната агенција за криминал.

Обединетото Кралство и другите западни земји ги таргетираа Русите со врски со Кремљ за да го „засилат“ економскиот и политичкиот притисок врз Владимир Путин, рускиот претседател, по неговата инвазија на Украина.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.