Војвотката од Кембриџ, која вечера наполна 38 години, доцна попладнето се упатила со својот син кон замокот, видно вознемирена, нервозна и исцрпена. Таа го поминала денот во кругот на семејството. Поради #megxit војвотката не успеа да го прослави својот роденден достоинствено! #katemiddleton #birthday #royalfamily #dukeandduchessofcambridge #duchessofcambridge #sussexroyal #buckinghampalace #princeharry #princewilliam #meghanmarkle #queenelizabeth