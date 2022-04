Украина разурната од војна ги доби своите Оскари. Нивната церемонија беше вешто монтирана од Министерството за одбрана во форма на пропагандни филмови неодамна објавени на Твитер, во кои тие ги прикажуваат славните моменти од нивната борба против Русите.

Наместо актери, режисери и други филмаџии, беспилотни летала, трактори и проектили се победници во оваа верзија на Оскарите.

Во најочекуваната и најнеизвесната категорија, победник беше филмот „Руски воени бродови“, се е… во Бердјанск. Тоа е видео кое го прикажува уништувањето на рускиот десантен брод Саратов, при што вон употреба биле ставени 20 тенкови, 45 оклопни транспортери и 400 војници на него.

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Picture: Russian Warship, Go F*** Yourself in Berdyansk#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/KyvEc9dwsr

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022