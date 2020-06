Со строги мерки на претпазливост и листа на правила што мора да се почитуваат од сите присутни на сетот, во Лос Анџелес од денеска продолжува филмската и ТВ продукција што беше паузирана поради пандемијата на COVID-19.

Ова е протоколот според кој се работи за Холивуд.

Variety објави дека протоколот за рестартирање на снимањето налага сите присутни на сетот да носат заштитни маски за лице, а на снимањето да присуствуваат само најнеопходните членови на екипата.

На територијата на Лос Анџелес, каде спаѓа и Холивуд, забрането е да е снимаат сцени со подолг физички контакт како борби или секс, а глумците биле замолени „да молчат што е можно повеќе за да не се шират капки плунка низ разговор“.

