Американскиот режисер Стивен Спилберг откри дека работи на серија за Наполеон заснована на оригинално сценарио на Стенли Кјубрик за Наполеон, коешто „седи во фиока“ со години.

Уште пред 10 години Спилберг зборуваше за правење мини-серија според сценарио напишано од славниот веќе починат колега, режисер на филмовите „2001: Одисеја во вселената“ и „Пеколен портокал“, којшто му ја дал и идејата за „Вештачка интелигенција“ (2001 г.) на својот помлад колега. Кјубрик, кој почина 1999 година, никогаш не ја завршил голем биографски филм за францускиот државник Наполеон Бонапарта.

Стивен Спилберг ќе добие почесна „Златна мечка“ за животно дело на годинешното Берлинале. Меѓу неговите најголеми успеси се „Ајкула“, „И-ти (Е.Т.)“, „Шиндлеровата листа“, „Јура Парк“.

Годинава е актуелен со „Фејбелманови“, полуавтобиографски филм номиниран и за седум „Оскари“.

Steven Spielberg told #Berlinale2023 that he’s adapting Stanley Kubrick’s lost film ‘Napoleon’ into a limited series for HBO pic.twitter.com/PBqHzPQNkt

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 21, 2023