Синот на Робин Вилијамс, Зек сподели емотивна порака до неговиот татко на годишнината од неговата смрт. Славниот глумец и комичар почина на 11 август 2014 година.

Робин Вилијамс е запаметен по сценската комедија и по улогите во бројни познати филмови, како што се „Г-ѓа Даутфајер“, „Попај“, „Капетан Кука“, „Џуманџи“, „Аладин“, „Добриот Вил Хантинг“ (за којшто во 1997 доби и „Оскар“ за споредна улога), потоа – „Друштвото на мртвите поети“ и „Печ Адамс“.

Dad, seven years ago today you passed on. The joy and inspiration you brought to the world carries on in your legacy and in your family, friends, and fans you so loved. You lived to bring laughter and to help others. I will be celebrating your memory today. Love you forever. pic.twitter.com/xw2pkO4shZ

