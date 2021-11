37-годишниот актер Хајрула Рамизи од Скопје почина од мозочен удар, објави Албанскиот театар од Скопје и од Тетово.

Рамизи има студирано на Факултетот за драмски уметности, а своите почетоци ги почнал во индустријата за филм на „Разно екипа“ во The War Is Over како асистент на режисерот.

Имал работено и во Албанскиот народен театар во Скопје како актер, каде што играл во голем број претстави. Во 2010 година свирел во „4 часа“, а во 2011 година се појавил во „Панкот не е мртов“, филм на Владимир Блажевски, играјќи го Бесим како млад талентиран музичар.

