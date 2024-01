Денеска (23.01) официјално беа објавени номинациите за Оскари 2024. Меѓу фаворитите се „Барби“ (Barbie), „ Убијци на Цветната Месечина“ (Killers of the Flower Moon) и „Опенхајмер“ (Oppenheimer )кои се закитија со по неколку номинации.

Марго Роби не беше номинирана за нејзината улога во „Барби“, додека Рајан Гослинг сепак доби номинација за изведбата во истиот филм.

Од режисерите, Кристофер Нолан е номиниран за најдобра режија вторпат во неговата кариера, додека Мартин Скорсезе си ја заработи шестата номинација во истата категорија.

Очекувано, номинација доби и Килијан Марфи за ликот на Опенхајмер, а овде e и Бредли Купер кој е номиниран за изведбата во „Маестро“ (Maestro).

Најдобар филм:

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Најдобра актерка

Анет Венинг во Nyad

Лили Гледстоун во Killers of the Flower Moon

Сандра Хулер во Anatomy of a Fall

Кери Мулиган во Maestro

Ема Стоун во Poor Things

Најдобар актер

Бредли Купер во Maestro

Колман Доминго во Rustin

Пол Џиамати во The Holdovers

Килијан Марфи во Oppenheimer

Џефри Рајт во American Fiction

Најдобра актерка во споредна улога

Емили Блант во Oppenheimer

Даниел Брукс во The Color Purple

Америка Ферера во Barbie

Џоди Фостер во Nyad

Да’Вин Џој Рендолф во The Holdovers

Најдобар актер во споредна улога

Стерлинг К. Браун во American Fiction

Роберт де Ниро во Killers of the Flower Moon

Роберт Дауни Џуниор во Oppenheimer

Рајан Гослинг во Barbie

Марк Рафало во Poor Things

Најдобар режисер

Џастин Триет за Anatomy of a Fall

Мартин Скорсезе за Killers of the Flower Moon

Кристофер Нолан за Oppenheimer

Јоргос Лантимос за Poor Things

Џонатан Глејзер за The Zone of Interest

Најдобро оригинално сценарио

Anatomy of a fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Најдобро адаптирано сценарио

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Најдобар анимиран филм

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Најдобри визуелни ефекти

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

