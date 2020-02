Актерката Натали Портман покажа силен став во нејзиниот фустан, креација на Диор, на кој беа навезени имињата на жените-режисери кои не беа номинирани за Оскар, а според неа, го заслужиле тоа.

Таа потсети дека оваа година сите номинирани за најдобар режисер се мажи.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren’t nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 10, 2020