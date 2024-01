Холивудската ветеранка Мерил Стрип е една од најплатените актерки на денешницата, што и не е толку чудно со оглед на бројните успешни филмови во кои таа глуми.

Но, еден филм, во кој Мерил Стрип се појавува околу пет минути, ѝ донесе заработка од три милиони долари. Станува збор за продолжението на огромниот хит во светот на мјузиклот, филмот „Mamma Mia! Here We Go Again“ од 2018 година.

Мерил Стрип во филмот „Мама миа“, кој е инспириран од песните на шведската група АББА, на публиката ѝ се претстави во 2008 година во улогата на Дона Шеридан.

Овој филм заработил дури 585 милиони долари од продажбата на билети за кино.

Стрип за нејзината улога во хит филмот заработила 7,5 милиони долари.

Од вкупно 114 минути, колку што трае вториот дел, познатата актерка се појавува само во пет минути од филмот, најмногу во сцената на крштевањето на нејзината внука.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.