Академијата за филмски уметности и науки ќе ги додели Оскарите в недела навечер на 95-та церемонија во театарот Долби во Лос Анџелес.

Листа на главни номинации за наградата која академијата ја објави на 24 јануари.

Најголем број номинации:

– „Everything Everywhere All At Once “ – 11 номинации

– „All Quiet on the Western Front “ и „The Banshees of Inisherin “, по девет номинации

– „Elvis “ – осум номинации

Номинации за најдобар филм:

– „Everything Everywhere All at Once”

– „The Banshees of Inisherin”

– „The Fabelmans”

– „Tar”

– „Top Gun: Maverick”

– „Avatar: The Way of Water”

– „Elvis”

– „All Quiet on the Western Front”

– „Women Talking”

– „Triangle of Sadness”

Номинации за најдобар режисер:

– Мартин Мекдонаг, „The Banshees of Inisherin “

– Даниел Кван и Даниел Шајнерт, „Everything Everywhere All at Once “

– Стивен Спилберг, „The Fabelmans”

– Тод Филд, „Tar“

– Рубен Остлунд, „Triangle of Sadness “

Номинации за најдобар актер:

– Остин Батлер

– Колин Фарел

– Брендан Фрејзер

– Пол Мескал

– Бил Наји

Номинации за најдобра актерка:

– Кејт Бланшет

– Ана де Армас

– Андреа Рајзборо

– Мишел Вилијамс

– Мишел Јео

Номинации за најдобра споредна машка улога:

– Брајан Тајри Хенри

– Џад Хиршер

– Брендан Глисон

– Бери Кеоган

– Ке Хуи Кван

Номинации за најдобра споредна женска улога:

– Анџела Басет

– Хонг Чау

– Кери Кондон

– Стефани Хсу

– Џејми Ли Кертис

Номинации за најдобар странски филм:

– „All Quiet on the Western Front”, Гермнаија

– „Argentina, 1985″, Аргентина

– “Close”, Белгија

– „EO”, Полска

– „The Quiet Girl”, Ирска

