Холивудскиот актер Мет Дејмон првпат проговори за тоа како вирусот кој ја окова планетата влегол во неговиот дом. Тој е заглавен во Европа поради коронавирусот додека снимаше во околината на Даблин.

Во едно интервју за тамошните новинари Дејмон рсакажал дека неговата ќерка Алесија е заразена со коронавирусот, а низ опоравувањето поминала без своето семејство со оглед на тоа дека таа студира во Њујорк, а Мет во Ирска беше заедно со сопругата Лусијана и ќерките Изабела, Џија и Стела.

Таа се заразни многу рано, со своите цимери и сега се заври. Сите се ок, рекол Мет.

On je napomenuo da misli da je poruka o pravilima ponašanja u aktuelnoj situaciji stigla do svih i da je važno da učinimo sve u našoj moći kako bismo zaštitili one koji su najugroženiji.

