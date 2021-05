Американската ТВ-серија „Сексот и градот“ остана без Саманта Џонс, но доби родово неутрален лик, во новите 10 епизоди од новата приказна, со наслов „И, така…“ (And Just Like That…)

Ликот од небинарен пол, со назив Че Дијаз го глуми глумицата Сара Рамирез, којашто гледачите ја помнат како д-р Кали Торес од „Вовед во анатомија“. Таа родово неутрална личност, Кери, Миранда и Шарлот ќе ја дефинираат како „тие/нив“, според новите правила во англискиот јазик.

Темата на пандемијата Ковид-19 исто така, ќе биде дел од заплетот, открива Сара Џесика Паркер, која не само што ја има главната улога, туку овојпат е и продуцентка на серијата.

Што се однесува до тоа дека Ким Катрал нема повторно да биде во улогата на Саманта, се вели дека нема да има замена за фамозната хероина.

Не бараме човек за четвртата улога – си го имаме Њујорк! Ќе има еден куп нови ликови, само што никој од нив нема да биде во улога на „замена“ за Саманта – вели Џесика Паркер.

Новата серија првично ќе има 10 епизоди во траење од 30 минути.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.