3 МАЈ (СРЕДА), 20:00 ч.

ЈЕНИ, МАЛА СВЕТЛИНА ОД ЗАПАДОТ

(Jeni, malo svjetlo sa Zapada – Jeni, little light from the West)

Документарен филм, БиХ

2022, 70 мин., колор, ДЦП

Режија: Слободан Симојловиќ (Slobodan Simojlović)

Сценарио: Слободан Симојловиќ (Slobodan Simojlović)

Филмот „Јени, мала светлина од Западот“ е снимен според книгата „Воен дневник Пале 1993-1995“ напишана од Јени Лигтенберг, а уредена од академик Мирко Шошиќ.

Филмот е сведоштво за војната од гледна точка на холандската фармацевтка Јени Лигтенберг (Jeni Ligtenberg) која пристигнала во хуманитарна мисија во Пале (неформална воена престолнина на босанските Срби), во близина на Сараево во 1993 година, и останала до 1995 година. Во тој период водела дневник како непристрасен сведок на граѓанската војна во Босна и Херцеговина.

Филмот е во продукција на Кинотеката на Република Српска на Пале и Главната библиотека на Источно Сараево.

Возрасна категорија: 14 години

Влезница:

