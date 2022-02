Легендарниот акционен херој од филмското платно, Џеки Чен, беше дел од оние коишто го носеа олимпискиот оган кон стадионот во Пекинг, каде што денеска се одржа церемонијата на свеченото отворање на Зимските олимписки игри 2022.

The Olympic torch relay began its second day atop the Great Wall, with actor Jackie Chan and Chinese Olympic medalists among those taking turns carrying the flame along a route shortened to three days because of COVID-19 https://t.co/amz0QudTeN pic.twitter.com/8bwtzM19Xg

