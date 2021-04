Иако актерката Глен Клоуз (74) во својот живот имаше осум номинации за Оскар, досега ниту еднаш не го доби. Но, секогаш се радуваше на победите на своите колеги и одлично се забавуваше.

Ниту синоќешниот настан, кога по 93. пат се доделуваа Оскарите не беше исклучок. Клоуз тверкуваше и ги забавуваше сите присутни.

Гостите на Оскарите помеѓу прогасувањето на победниците се забавуваа со разни игри, а една од нив беше – погоди ја песната. Водителката Лил Рел Хановери ги праша присутните дали песната која ја слушаат добила Оскар и многу гости не го знаеја одговорот.

Кога ја запрашаа Клоуз, актерката погоди дека станува збор за песната „Da Butt” на групата Experience Unlimited” и заигра во ритамот на песната. Вешто покажа дека знае да тверкува и беше наградена со громогласен аплауз.

Glenn Close just won her first Oscar for Best Live Action Short Film #Oscars pic.twitter.com/RgtaFO33Uj

— Joey Nolfi (@joeynolfi) April 26, 2021