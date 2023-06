Под покровителство на Зелената недела на ЕУ, која се одржува од 3 до 11 јуни 2023 година, љубителите на филмот можат да се радуваат на одлични филмови произведени и копродуцирани во Австрија. Сите регистрирани училишта можат бесплатно да ги гледаат во партнерските кина или да ги пренесуваат од училницата на www.euyc.green. Избраните филмови овој пат ќе бидат достапни бесплатно и за публиката ширум светот.

Проектот EU Youth Cinema: Green Deal, финансиран од Европската Унија, уште еднаш се обврза на одржлива Европа и ги претставува релевантните цели на European Green Deal во филмски контекст. Не е случајно што новиот фокус GREEN FILMS @AUSTRIA почна за време на Зелената недела на ЕУ. Овој годишен настан е можност да се презентираат актуелните случувања во однос на политиката за животна средина на ЕУ. На предлог на претседателката на Комисијата на ЕУ, Урсула фон дер Лајен, 2023 година е прогласена за Европска година на вештини.

„Европската година на вештини експлицитно има цел да ги промовира иновациите и конкурентноста, да даде нов поттик за доживотно учење и да го зајакне општеството на патот кон зелена и дигитална трансформација. Со помош на Green Deal, може да се создадат до милион дополнителни работни места во Европската унија до 2030 година. Младите луѓе се примарен фокус на одржливите образовни програми“, вели министерката Леоноре Гевеслер, која заедно со Министерството за заштита на климата, по втор пат, обезбедува значителна поддршка за EU Youth Cinema: Green Deal.

GREEN FILMS @AUSTRIA

Во рамки на овогодишниот фокус на GREEN [email protected] селектирани се осум исклучителни филмови: AUSTRIA2AUSTRALIA (во режија на Андреас Бучиуман и Доминик Бохис), EATING DIFFERENTLY – THE EXPERIMENT (во режија на Андреа Ернст и Курт Лангбајн) GENERATION CHANGE – WHO SAVES THE WORLD? (во режија на Ванеса Бучер), MATTER OUT OF PLACE (во режија на Николаус Гирхалтер), THE GREEN LIE (во режија на Вернер Буте), SAVE THE VILLAGE (во режија на Тереза Дистелбергер), WELCOME TO SODOM (во режија на Кристијан Кронс, Флоријан Вајгенсамер) and WOOD – GAME-CHANGERS UNDERCOVER (во режија на Моника Лазуреан – Горган, Михаела Кирст и Еба Синзингер). Понудата ја комплетираат возбудливите дискусии на инспиративните гости и висококвалитетните дидактички материјали за наставниците.

„Преку извонредните филмови од Австрија, младите луѓе во пет земји учат за еколошките предизвици, за можностите и перспективите и се сензибилизираат за прашањето за климатските промени и заштитата на климата“, велат управните директори на ВАМ, Веит Хајдушка и Михаел Кавурас, кои придонесоа за австриското фокусирање преку нивното здружение за собирање аудиовизуелни медиуми.

Директорот Кристијан Кронес (WELCOME TO SODOM) ја сумира основната порака на проектот EUYC: „Се надевам на промена во размислувањето, особено кај младите луѓе, кои ја сфаќаат својата одговорност за животната средина и за ресурсите посериозно отколку генерациите пред нив“.

Заедно да ја направиме Европа позелена

Два австриски филма од актуелната програма EUYC, GENERATION CHANGE – WHO SAVES THE WORLD? and EATING DIFFERENTLY – THE EXPERIMENT, исто така, ќе бидат достапни бесплатно за сите заинтересирани ширум светот од 3 до 11 јуни 2023 година. Кон филмовите со германски, англиски, словенечки, романски, хрватски и македонски превод може да се пристапи директно без регистрација преку стриминг платформата www.euyc.green. Како дел од маркетинг кампањата, проектниот тим има произведени 10.000 засадливи карти, пријателски кон пчелите, кои ќе бидат распределени кон училишните одделенија кои учествуваат кон правењето повеќе зелена и повеќе одржлива Европа.

Успешен формат

EU Youth Cinema: Green Deal покажа голем успех. Во моментов, во програмата учествуваат околу 60.000 училишни деца, 950 наставници и повеќе од 250 училишта во околу 150 градови и населени места во Австрија, Хрватска, Македонија, Словенија и Романија. Благодарение на дарежливата поддршка од партнерите, целата програма се нуди бесплатно. Во проектот се вклучува и водечката осигурителна групација во Централна и Источна Европа, Vienna Insurance Group (VIG), која долги години ја третира одржливоста како составен дел од својата стратегија. „Климатските промени сега се вградени во нашите умови со многу реални слики и влијаат на секој од нас и на секој регион. Затоа, EU: Green Deal на Комисијата на ЕУ не засега сите нас – без разлика дали сме млади или стари. За Vienna Insurance Group, водечка осигурителна компанија во Централна и Источна Европа, одржливсота е составен дел од нашата стратегија долги години. За нашата компанија, преземањето општествена одговорност е особено важно и затоа го поддржуваме EU Youth Cinema: Green Deal, кој дава важен придоенс во разбирање на стратегијата за клима на ЕУ и ја подига свеста за климатски промени кај помладите генерации“ нагласува Елизабет Штадлер, извршен директор на Vienna Insurance Group.

Серијата GREEN [email protected] ќе биде претставена како стриминг понуда на сопствената платформа на компанијата www.euyc.green и во кината Cineplexx во 21 европски град. „Природно е за нас да поддржуваме иницијативи како оваа и да дадеме придонес во комуникацијата на европската филмска култура на помладата генерација. Во овој контекст, актуелната серија GREEN [email protected] се залага за многу атрактивен, интелектуално предизвикувачки и поддржувачки избор на домашни продукции кои исто така припаѓаат и се гледаат надвор од Австрија“, вели Кристоф Папоусек, финансиски директор и ко-партнер на Cineplexx International, ексклузивен партнер во кино во сите пет земји.

Филмовите AUSTRIA2AUSTRALIA, GENERATION CHANGE – WHO SAVES THE WORLD и PLASTIC PLANET ќе бидат претставени во наредниот период во киното Cineplexx во Скопје. GREEN FILMS @AUSTRIA ќе биде претставен од 03.06.2023 до 29.02.2024. Училиштата кои сакаат да ги искористат предностите на понудата за кино и стриминг бесплатно треба да бидат регистрирани од наставниот кадар на www.youth-cinema.eu/mk

„Образованието игра клучна улога во зајакнување на младите луѓе да го разберат и активно да се вклучат во Green Deal на Европската унија, а киното служи како моќен медиум за да ја пренесе неговата важност. Преку волшебното раскажување приказни и визуелни наративи, киното има потенцијал да ја инспирира, информира и мобилизира помладата генерација кон одржливи практики и еколошка свест. Со интегрирање на образовните иницијативи во доменот на кинематографијата, можеме ефективно да ја пренесеме итната потреба за климатска акција, да поттикнеме критичко размислување и да поттикнеме чувство на одговорност кај младите кон градење позелена иднина во ЕУ. Оваа динамична комбинација на образование и кино ги овластува младите поединци да станат катализатори за промени, обликувајќи одржлива и еколошка Европа за генерациите што доаѓаат“, вели Мила Голчева од Го Грин Македонија.

Кој стои зад зеленото кино

EU Youth Cinema: Green Deal, иницирано од Асоцијацијата на филмскиот фестивал LET’S CEE, се спроведува со помош на координаторите на земјите ЕПЕКА (Словенија) и Go Green (Македонија). Агендата за односи со јавност низ овие земји е менаџирана од агенцијата Chapter 4. Овој проект, кој е ориентиран кон иднината, е поддржан од други силни партнери во областа на дистрибуција на филмови и едукација на публиката, како што се регионалните центри EUROPE DIRECT и Австрискиот филмски институт (ÖFI), кој неодамна победи како партнер за соработка за идни настани кои се фокусираат на зелено снимање и зелено производство.

Целосните цитати и визуелните слики може да се најдат ОВДЕ.

Преглед на филмови од серијата GREEN FILMS @AUSTRIA

EATING DIFFERENTLY – THE EXPERIMENT

Режисери: Андреа Ернст, Курт Лангбејн

Жанр: документарен

Земја и година на производство: Австрија 2020 година

Нашиот начин на исхрана ја загадува климата. Но, колку е голем јаглеродниот отпечаток и дали е вистина дека нашиот добиток е всушност на полињата на фармерите на соја во Бразил? За EATING DIFFERENTLY – THE EXPERIMENT за прв пат беше засадено поле со токму оние житарки, зеленчук, овошје, маслодајни семиња и треви кои ќе завршат на секоја наша чинија. Две третини од нив се во странство. Севкупно, консумираме двојно повеќе од она што ни следува: кога сите би јаделе вака, би ни требало втора земја. Дали може нешто да се направи во врска со тоа? Три семејства се осмелуваат сами да го испробаат.

AUSTRIA 2 AUSTRALIA

Режисери: Андреас Буциуман, Доминик Бочис

Жанр: документарен

Земја и година на производство: Австрија 2020 година

Двајца горноавстриски хоби велосипедисти Андреас и Доминик имаат дрзок план: сакаат да возат велосипед од Австрија до Австралија за да го истражуваат светот – а лудото е: тие на крајот го прават тоа! Тие го заменуваат својот секојдневен живот за номадско постоење, оставајќи ги своите работни места, пријателите и семејствата зад себе за една година авантура. Освен премин преку море, тие сакаат да поминат 18.000 километри низ деветнаесет земји само со велосипед. И тие се многу мотивирани. Но, дали оваа мотивација ќе биде доволна за да ги помине низ сите тешкотии и неволји?

GENERATION CHANGE – WHO SAVES THE WORLD?

Режисер: Ванеса Ботчер

Жанр: документарен

Земја и година на производство: AT, DE, IT, ES, CZ, PL, FR 2022

Очаен поради политичкиот ќорсокак поради климатската криза, Зидвинд тргнува во летото 2021 година на патување низ Европа, од Полска до Португалија, заедно со климатската активистка Сара од Грац и филмска екипа од Виена како дел од климатскиот проект „1Planet4All “. Ќе се сретнат со млади луѓе кои се борат против климатската криза и со нив ќе разговараат за решенија. Резултатот е импресивен документарец за драматичните последици од климатската криза во Европа со спектакуларни слики, посветени интервјуа и ветувачки иницијативи. Документарен железнички филм помеѓу кризата и надежта.

MATTER OUT OF PLACE

Режисер: Николаус Гејрхалтер

Жанр: документарен

Земја и година на производство: Австрија 2022 година

Отпадот во различни форми и големини не може да се најде само во морињата и бреговите, туку речиси насекаде: на Арктикот, во џунглата, високо на планините и длабоко во пустината. Понекогаш се работи за цели урнатини од автомобили, стари телевизори или едноставно градежен шут, но најчесто тоа се само распаднати честички од микропластика – човештвото темелно ги дистрибуирало своите визит-картички. Николаус Гејрхалтер го следи ѓубрето низ целата планета, покажувајќи ја бескрајната борба на луѓето да го контролираат ова огромно количество отпад.

SAVE THE VILLAGE

Режисер: Тереза Дистелбергер

Жанр: документарен

Земја и година на производство: Австрија 2020 година

Селото е среќа. Така ни кажуваат сликите во нашата имагинација – главен плоштад како жив центар, самопослуга, гостилница, а на периферијата поглед на ливади и фарми. Но, селскиот егзодус го става селото на тест: младите се оддалечуваат, бизнисите се принудени да се затворат, а продавниците стојат празни. Но, како би можеле да се зачуваат работите што го дефинираат едно село? Филмот прикажува нови перспективи и потенцијали и раскажува за луѓе кои со своите идеи придонесуваат за развој кој му овозможува на селото да живее понатаму.

THE GREEN LIE

Режисер: Вернер Бут

Жанр: документарен

Земја и година на производство: Австрија 2018 година

Во 2015 година изгоре голем дел од дождовната шума во Индонезија. Тоа беше најлошата еколошка катастрофа во историјата на земјата. Јавна тајна е дека пожарите биле намерно подметнати или забрзани. Целта беше да се создадат маси на нови обработливи површини за екстракција на палмино масло. Најевтината и најкористена маст во светот може да се најде во речиси секој готов оброк и е енормно профитабилна суровина. Следејќи ги трагите на овој скандал, Вернер Буте го започнува своето патување низ светот во потрага по вистината зад сеприсутниот глас „одржливост“.

WELCOME TO SODOM

Режисери: Кристијан Кронес, Флоријан Вајгенсамер

Жанр: документарен

Земја и година на производство: Австрија 2018 година

Филмот им овозможува на гледачите да погледнат зад сцената на најголемата депонија за отпад во Европа среде Африка и ги прикажува губитниците на дигиталната револуција. Фокусот не е на механизмите на илегалната трговија со електронски отпад, туку на животните услови и судбините на луѓето кои се на дното на глобалниот синџир на вредност. Ѓубриштето на Агбогблошие најверојатно ќе биде последната дестинација за таблетите, паметните телефони и компјутерите што ќе ги купиме утре!

WOOD – GAME-CHANGER UNDERCOVER

Режисери: Моника Лазуреан-Горган, Михаела Кирст, Еба Синзингер

Жанр: документарен

Земја и година на производство: AT/DE/RO 2020 година

Нелегалната сеча е глобален бизнис вреден милијарди. Александар фон Бизмарк, потомок на железниот канцелар и шеф на Агенцијата за истражување на животната средина во Вашингтон, успешно ги следи махинациите на дрвната мафија ширум светот – со бојадисана коса, скриени камери и опрема за снимање звук. Но, тој првенствено не се занимава со разоткривање скандалозни состојби, туку пред сè со промена на свеста на политиката и граѓанското општество, со нов кодекс на однесување за глобалната економија, но и за потрошувачите. Еколошки трилер од посебен вид.

