Медитација, њу ејџ и слични алтернативни стилови на живот и активности не му се непознати на овој добитник на Оскар, а за тоа најдобро зборува и посебниот аранжман кој тој им го обезбедува на своите фанови.

“Mars Island” е приватен остров во Хрватска на кој можете да минете време со познатиот актер и неговиот бенд, во активностите кои на неговиот сајт се нарекуваат “зајакнување на заедницата” или “холистички масажи”.

На неколку фотографии кои се објавени од минатогодишниот собир, може да се вида посетители кои носат бело, и пејачот кој со својот изглед и манирите потсетува на Исус Христос.

А твитер објавата на бендот на Лето, “30 seconds to Mars”, на која пишува “Ова е култ”, со илустративни фотографии, секако не помага во ситуацијата.

Yes, this is a cult 🔺 #MarsIsland pic.twitter.com/4I7JROg90w

— THIRTY SECONDS TO MARS (@30SECONDSTOMARS) August 15, 2019