Холивудската глумица Анџелина Џоли ги изненади Украинците кога во саботата седна во кафуле во Лавов.

Џоли – која од 2011 година е специјален пратеник на УНХЦР за бегалци – дошла да разговара со раселените луѓе што нашле засолниште во Лавов, меѓу кои и деца што се на лекување поради повреди добиени во ракетниот напад на железничката станица Краматорск во почетокот на април.

46-годишната Џоли го привлекла вниманието кога се појавила во неупадлива облека во кафулето, каде што им делела автограми на оние што ја препознале.

“That’s what you get for always staring at your phone” pic.twitter.com/bZo2TyBJzr

— Christo Grozev (@christogrozev) April 30, 2022