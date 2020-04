Жил Мекалух, застапник на актерот кој што воедно бил и негов учител, за „ТМЗ“ изјавил дека неговиот клиент починал во вторникот во болница во околината на Лондон, по компликациите предизвикани од Ковид-19.

Тој навел дека сопругата на актерот не можела да биде покрај него поради тоа што се наоѓа во карантин во Австрија, како и дека најверојатно нема да може да одржи погреб поради условите кои што ги диктира глобалната пандемија.

Andrew Jack, who played Caluan Ematt in The Force Awakens and The Last Jedi and voiced Moloch in Solo, passed away as a result of complications he developed from COVID-19. May the Force be with you. pic.twitter.com/97pFsOSN7m

— Star Wars Holocron (@sw_holocron) March 31, 2020