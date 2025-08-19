 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
Неделник

Агенција за филм: Чест е што македонски филмски професионалци се дел од отворањето на 31-то издание на Сараевскиот фестивал- „Павилјон“ е копродукција во која учествува и нашата земја, преку „Круг филм“

Филм

19.08.2025

Голема чест е да се отвори Сараевскиот филмски фестивал. Вечерва со публиката, дури 6.000 луѓе, ги отвораме вратите на ‘Павилјон’. Ќе видите, тоа е филм што не нуди утеха, туку поставува многу важни и вистински прашања. Нашата желба е по проекцијата да понесете дел од чувствата што ние ги имавме за време на снимањето“, изјави режисерот Дино Мустафиќ.

Агенцијата за филм на Македонија со особено задоволство објавува дека „Павилјонот“ е копродукција во која учествува и нашата земја, преку продукциската куќа Krug Film, заедно со партнери од Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Црна Гора.

Овој проект е уште една потврда за важноста на регионалната соработка и за активното учество на македонскиот филмски сектор на меѓународната сцена. Чест е што македонски филмски професионалци се дел од отворањето на 31-то издание на Сараевскиот фестивал, со филм кој преку хумор и храброст се осврнува на општествените прашања и личната совест.

Поврзани вести

Филм  | 15.08.2025
Регионална премиера на македонскиот филм „Диџеј Ахмет“ на Георги М. Унковски во главната натпреварувачка програма на „Сараево филм фестивал“
Филм  | 06.08.2025
„Диџеј Ахмет“ на Георги М. Унковски, „Фантазии“, словенечко-македонска копродукција и „Берни очи“, косовско-македонска копродукција на 31. Сараево филм фестивал
Филм  | 06.08.2025
Почесно срце на Сараево за Вилем Дефо како признание за неговиот извонреден придонес во филмската уметност