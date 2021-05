Организаторите на престижниот „Избор на песна на Евровизија“ се огласија по обвинувањата дека на финалето пејачот на италијанската група „Менескин“ шмркал кокаин зад сцената.

Според изјавата, Европската унија за радиодифузија (ЕБУ), на барање на италијанската делегација, извршила темелен преглед, вклучително и проверка на сите достапни снимки.

Тие истакнуваат дека самиот Дамијано побарал тест за дрога, што беше направено денес, а резултатите беа негативни.

No drugs were used by Italian winners Måneskin in the Green Room.

