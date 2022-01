Многу познати личности од целиот Балкан се простуваат со музичката легенда Аки Рахимовски кој вчера почина на 67-годишна возраст во Словенија.

Посебна објава на социјалните мрежи му посвети и нашата пејачка Каролина Гочева која беше добра пријателка со Аки.

Таа на својот профил на Инстаграм објави видео од нивни зеаднички настап од пред неколку години, а во коментар напиша неколку емотивни зборови…

„Тргни и полетај, без страв… all you need is love. За Аки, кој никогаш не застана и никогаш од ништо не се плашеше“.