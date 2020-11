На папата Франциск му се допаѓаат фотографии од бразилскиот модел Наталија Гарбото. Медиумите во Италија пренесуваат дека задолжениот да го води неговиот налог на „Инстаграм“, по скандалот повеќе нема да ја извршува оваа работа.

„Папата Франциск“ ја лајкувал фотографијата на Наталија на која таа позира во школска униформа.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020