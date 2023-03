Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ и приреди романтично изненадување на својата сопруга Јелена за 8 март.

Властите во САД го одбија барањето на Новак Ѓоковиќ да влезе во земјата, па српскиот ас беше принуден да се повлече од Мастерсот во Индијан Велс. Така Ноле остана во татковината каде што ужива со семејството.

За меѓународниот ден на жената, Новак и неговиот татко Срѓан решија да ги изненадат своите дами, ги однесоа во „МТС салата“ на концертот на групата Црвена јабука.

Насмеаните Ѓоковиќ уживаа во ВИП ложата, а кога фановите го видоа Новак на балконот се слушнаа громогласни аплаузи и овации.

Wow!!! My sister-in-law & nieces are at a #CrvenaJabuka concert in #Belgrade tonight and look who else is there … 🎶“Nole Nole Nole”🎶. Love this ♥️♥️♥️ #DanŽena @DjokerNole @jelenadjokovic @NovakFanClub pic.twitter.com/ZY56v86gHX

— Kristina (@KrisSekMNT) March 8, 2023