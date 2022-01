Американскиот рапер Канје Вест првпат по разделбата со Ким Кардашијан во јавност се појави со новата девојка. Станува збор за катерката Џулија Фокс, која деновиве го придружува на Париската модна недела.

Облечени во тексас од глава до пети, Вест и Фокс прошетаа на црвениот килим пред ревијата на Кензо за есен/зима 2022/23 година.

Kanye West and Julia Fox in Paris this morning 🇫🇷 pic.twitter.com/PE5VdF3Bp2

— SAINT (@saint) January 23, 2022