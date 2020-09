Фразата „да ти се мочам“ беше употребена фигуративно, барем до средата вечерта, кога американскиот кантавтор и музички продуцент, Канје Вест, го сфати буквално и уринираше врз една од неговите Греми награди во тоалетот, а објави и видео од тоа на Твитер.

Шокантното видео се случи откако Вест се огласи на Твитер, обвинувајќи ги издавачките куќи дека „заробиле“ музичари со нивните дискографски зделки и заработиле „пари од нашата работа дури и без да се обидат“.

90% of the record contracts on the planet are still on a royalty A standard record deal is a trap to NEVER have you recoup, and there’s all these hidden costs like the “distribution fees” many labels put in their contracts to make even more money off our work without even trying.

— ye (@kanyewest) September 16, 2020