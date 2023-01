Холивудската актерка Анџелина Џоли (47) е фотографирана на кафе со ѕвездата од серијата „Нормални луѓе“ Пол Мескал (26) во кафуле во Лондон. Фотографијата ја споделил еден обожавател кој ги забележал, а таа брзо се проширила низ социјалните мрежи.

Angelina Jolie & her daughter had coffee last night with Paul Mescal after seeing his play ‘A Streetcar Named Desire’. pic.twitter.com/HLZOkoRz74

