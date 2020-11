Американската R&B, соул и хип хоп пејачка и текстописец, Ерика Баду (49) сподели резултатите од брзиот тест за вирусот корона, што ја збуниле, во најмала рака.

Таа додала дека лекарот пријавил само позитивен резултат. Ерика тој ден била три пати тестирана.

И Извршниот директор на Тесла АД, Елон Маск (49) објави дека бил четири пати тестиран за вирусот корона во ист ден, со два теста позитивни и два негативни.

This is my third rapid test in 24 hours. SMH. It’s routine to take c19 test before a livestream broadcast for all band and crew. Earlier I took 2 and one was positive the other neg in separate nostrils ?? We need to investigate these tests further. I want my $ back . pic.twitter.com/AFIfX9Kg1q

