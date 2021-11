„Исчезнувањето“ на пратеникот од БЕСА, Кастриот Реџепи, кој не се појави на закажаната седница за гласање на (не)доверба, сепак е само обичен куршлус во системот поради кој семејството Реџепи 24 часа останало без струја, изолирано и недостапно за јавноста.

За среќа, на помош им дошол господинот Али Ахмети, кој како добар самарјанин му пружил продолжен кабел на секој член од семејството за да ги наполнат мобилните телефони, а потоа и ги засолнил на тајна локација за да се стоплат по вечерта помината без греење.

Целиот текст на Кооперација

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.



*** The aim of "Dvogled" is to draw attention to certain phenomena in society. Any similarity to actual persons and institutions is merely coincidental.

