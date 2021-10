Министерот за здравство, Венко Филипче, како искусен давател на отповикливи оставки од морални причини, денес го повика милијардерот Марк Закерберг веднаш да си поднесе оставка од морални причини затоа што со своето лошо работење ставил во ризик голем број корисници на оваа платформа.

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.



*** The aim of "Dvogled" is to draw attention to certain phenomena in society. Any similarity to actual persons and institutions is merely coincidental.

